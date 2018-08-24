Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко на Лобном месте

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 23 Авг 2018 в 2:40 PDT

Судя по анонсу эфира, который зрители увидят уже сегодня, остепенить молодых родителей попытался Алексей Купин. Он сообщил, что их семью никто не трогал до тех пор, пока они не начали ставить себя выше коллектива и поливать участников грязью.Возлюбленный Майи Донцовой заявил, что в воспитательных мерах они могут повторить события двухлетней давности, когда Олю и Диму в периметре гнобили все подряд и буквально выживали с проекта.Леша добавил, что если супруги не прекратят вести себя высокомерно, то они обязательно будут забросаны яйцами, даже несмотря на то, что у них есть маленькая дочь.Рапунцель и Дмитренко такие угрозы восприняли в штыки. По их мнению, коллектив просто завидует идеальным отношениям и в преддверии конкурса «Человек года» почувствовал в их лице сильную конкуренцию, а потому сговорился между собой и теперь всеми силами пытается их выгнать за ворота.