Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук

Однако ребята не собираются создавать пару. Они всячески отрицают наличие чувств друг к другу, подчеркивая, что их связывает исключительно дружба.Зрители решили, что руководство отправило участников на Сейшелы зря, ведь очевидно, что они не будут строить отношения. Но на днях на телепроект «Дом-2» вернулся Никита Шалюков, который заменил Дмитрия Талыбова.Изначально поклонники реалити-шоу были уверены, что парень возьмется за разрушение брака Татьяны Мусульбес, с которой он был в паре несколько недель до своего ухода за ворота, но теперь появилась информация, что Никита проявил симпатию Ирине Пинчук.Судя по всему, Шалюков рассчитывает на то, что его отправят на Остров любви вслед за Ириной Пинчук, где он сможет надолго закрепиться, пытаясь завоевать сердце прихотливой брюнетки.