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Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук

Несколько дней назад стало известно о том, что Влад Кадони отправил Романа Гриценко и Ирину Пинчук на Остров любви, в надежде, что Ольга Бузова перестанет мешать им, и они наконец начнут строить отношения.

Однако ребята не собираются создавать пару. Они всячески отрицают наличие чувств друг к другу, подчеркивая, что их связывает исключительно дружба.

Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук

Зрители решили, что руководство отправило участников на Сейшелы зря, ведь очевидно, что они не будут строить отношения. Но на днях на телепроект «Дом-2» вернулся Никита Шалюков, который заменил Дмитрия Талыбова.

Изначально поклонники реалити-шоу были уверены, что парень возьмется за разрушение брака Татьяны Мусульбес, с которой он был в паре несколько недель до своего ухода за ворота, но теперь появилась информация, что Никита проявил симпатию Ирине Пинчук.

Судя по всему, Шалюков рассчитывает на то, что его отправят на Остров любви вслед за Ириной Пинчук, где он сможет надолго закрепиться, пытаясь завоевать сердце прихотливой брюнетки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:30
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