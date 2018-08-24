У Таты Блюменкранц появился ухажер, который гораздо моложе Валеры

Сейчас супруги решают, что делать с общим имуществом и дочерью, которой совсем недавно исполнился 1 год. Валера заявляет, что готов оставить Тате все, лишь бы она позволила ему как можно чаще видеться с Бетти, однако та категорически против этого.В Сети уже появлялась новость о том, что девушка специально избегает встреч с мужем, поскольку нашла себе нового избранника, но доказательств этому не было.Однако после свадьбы Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, куда была приглашена только Тата, в компании двух других бывших выпускников телестройки молодая мамочка отправилась в караоке-бар, где познакомилась с барменом и проявила ему симпатию, которая оказалась взаимной.Спустя некоторое время парень по имени Александр нашел Блюменкранц в соцсети и начал с ней общаться.На днях он дал небольшое интервью, в котором рассказал, что они с Татой обменялись мобильными номерам и теперь часто созваниваются. По его словам, сначала он хотел просто встретиться с девушкой и узнать ее получше, однако понял, что она пока не настроена на новые отношения, и немного охладел к ней.Тем не менее, молодой человек не собирается прекращать общение с экс-звездой реалити-шоу, ведь она проявила ему свою симпатию, а это о говорит о многом.