АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

У Таты Блюменкранц появился ухажер, который гораздо моложе Валеры

Несколько недель назад зрителям «Дома-2» стало известно о том, что экс-участники телепроекта Валерий и Тата Блюменкранц расстались. Они с уверенностью говорят о будущем разводе, поскольку не хотят тратить свою жизнь на отношения, которые их обременяют.

Сейчас супруги решают, что делать с общим имуществом и дочерью, которой совсем недавно исполнился 1 год. Валера заявляет, что готов оставить Тате все, лишь бы она позволила ему как можно чаще видеться с Бетти, однако та категорически против этого.

У Таты Блюменкранц появился ухажер, который гораздо моложе Валеры

В Сети уже появлялась новость о том, что девушка специально избегает встреч с мужем, поскольку нашла себе нового избранника, но доказательств этому не было.

Однако после свадьбы Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, куда была приглашена только Тата, в компании двух других бывших выпускников телестройки молодая мамочка отправилась в караоке-бар, где познакомилась с барменом и проявила ему симпатию, которая оказалась взаимной.

Спустя некоторое время парень по имени Александр нашел Блюменкранц в соцсети и начал с ней общаться.

У Таты Блюменкранц появился ухажер, который гораздо моложе Валеры

На днях он дал небольшое интервью, в котором рассказал, что они с Татой обменялись мобильными номерам и теперь часто созваниваются. По его словам, сначала он хотел просто встретиться с девушкой и узнать ее получше, однако понял, что она пока не настроена на новые отношения, и немного охладел к ней.

Тем не менее, молодой человек не собирается прекращать общение с экс-звездой реалити-шоу, ведь она проявила ему свою симпатию, а это о говорит о многом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
По мнению экспертов, отечественная культура
Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и
Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его
Анна Хилькевич показала поклонникам выражение
У Таты Блюменкранц появился ухажер, который
Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени
Влад Кадони пишет роман о загробной жизни
Ольга Жарикова намерена вернуть Александру
Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20
Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным
Жители Пермского края в сентябре смогут увидеть
Знакомая Евгения Петросяна рассказала о коварных
Появились слухи, что Александр Гобозов закрутил
В Москве на улице Большая Ордынка в яму
Появились слухи, что Никиту Турчина выгнали из
Сбербанк увеличил ставки по вкладам в рублях
В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного
Названа причина смерти 60-летнего театрального
Центральный банк России упростил процедуру
В Красноярске автомобилистка в нетрезвом
Ирина Михайловна поставила Леше Купину
Пётр Порошенко рассказал, как США могут
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова
Audi представила электрический концепт PB18 e-tron
По мнению зрителей «Дома-2», Илья Яббаров
Гидрометцентр: В Красноярском крае будет жарко и
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня
В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь
Марина Африкантова ужаснула зрителей «Дома-2»
Просмотреть все новости