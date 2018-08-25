Самый дешёвый планшет Surface Go от Microsoft не оправдал ожиданий компании

Из представленных Microsoft данных следует, что устройство приобрели только 1,24% новых пользователей. За счёт небольшой стоимости гаджета в $399, производители ожидали привлечь большое количество новых покупателей планшета. Однако гаджет в итоге «провалился» в продажах. Аналитики отмечают, что с момента появления устройства на рынке, показатели продаж были более высокими в сравнении с планшетами других версий.В СМИ раньше передавали, что разработчики Microsoft смогли изменить ПО Windows 95, для адаптации его к современным «операционкам».