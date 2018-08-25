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Самый дешёвый планшет Surface Go от Microsoft не оправдал ожиданий компании

Корпорация Microsoft обнародовала в Сети показатели продаж бюджетной разработки Surface Go. Оказалось, что самый дешёвый планшет, который появился 2 августа на рынке, не оправдал ожиданий компании.

Самый дешёвый планшет Surface Go от Microsoft не оправдал ожиданий компании


Из представленных Microsoft данных следует, что устройство приобрели только 1,24% новых пользователей. За счёт небольшой стоимости гаджета в $399, производители ожидали привлечь большое количество новых покупателей планшета. Однако гаджет в итоге «провалился» в продажах. Аналитики отмечают, что с момента появления устройства на рынке, показатели продаж были более высокими в сравнении с планшетами других версий.

В СМИ раньше передавали, что разработчики Microsoft смогли изменить ПО Windows 95, для адаптации его к современным «операционкам».

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:30
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