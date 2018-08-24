Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени намерена сделать подтяжку груди
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди совсем скоро выйдет замуж. Несколько недель назад она получила предложение руки и сердца от своего избранника Алексея Чайчица, с которым ушла за ворота.
Сейчас девушка активно готовится к грядущему торжеству. Буквально вчера она сообщила своим подписчикам о том, что собирается сделать пластическую операцию по коррекции груди.
Лиза объяснила, что давно уже мечтает попасть на прием к толковому хирургу, однако в столице она никого не знает и очень боится доверять свое тело непроверенным специалистам.
«Вы знаете, я уже более 6 месяцев ищу врача, сказать, что я боюсь - это ничего не сказать, мне кажется, я убегу с клиники в день операции», - пишет она в своем микроблоге.
Триандафилиди также отметила, что впереди ее ждет непростая операция, а потому, начитавшись негативных отзывов в интернете о многих известных врачах, она теперь вообще боится обращаться к кому-либо.
Тем не менее, хирургическое вмешательство ей просто необходимо, а потому экс-звезда телестройки обратилась к своим поклонникам с просьбой посоветовать ей хорошего специалиста, который сможет ей помочь.
Напомним, что параллельно с подготовкой к свадьбе девушка также разбирается со своим бывшем мужем, который забрал у нее дочь и всячески препятствует их общению. Ранее стало известно, что она подала на экс-возлюбленного в суд и намерена вернуть своего ребенка любой ценой.
Сейчас девушка активно готовится к грядущему торжеству. Буквально вчера она сообщила своим подписчикам о том, что собирается сделать пластическую операцию по коррекции груди.
Лиза объяснила, что давно уже мечтает попасть на прием к толковому хирургу, однако в столице она никого не знает и очень боится доверять свое тело непроверенным специалистам.
«Вы знаете, я уже более 6 месяцев ищу врача, сказать, что я боюсь - это ничего не сказать, мне кажется, я убегу с клиники в день операции», - пишет она в своем микроблоге.
Триандафилиди также отметила, что впереди ее ждет непростая операция, а потому, начитавшись негативных отзывов в интернете о многих известных врачах, она теперь вообще боится обращаться к кому-либо.
Тем не менее, хирургическое вмешательство ей просто необходимо, а потому экс-звезда телестройки обратилась к своим поклонникам с просьбой посоветовать ей хорошего специалиста, который сможет ей помочь.
Напомним, что параллельно с подготовкой к свадьбе девушка также разбирается со своим бывшем мужем, который забрал у нее дочь и всячески препятствует их общению. Ранее стало известно, что она подала на экс-возлюбленного в суд и намерена вернуть своего ребенка любой ценой.