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Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени намерена сделать подтяжку груди

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди совсем скоро выйдет замуж. Несколько недель назад она получила предложение руки и сердца от своего избранника Алексея Чайчица, с которым ушла за ворота.

Сейчас девушка активно готовится к грядущему торжеству. Буквально вчера она сообщила своим подписчикам о том, что собирается сделать пластическую операцию по коррекции груди.

Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени намерена сделать подтяжку груди

Лиза объяснила, что давно уже мечтает попасть на прием к толковому хирургу, однако в столице она никого не знает и очень боится доверять свое тело непроверенным специалистам.

«Вы знаете, я уже более 6 месяцев ищу врача, сказать, что я боюсь - это ничего не сказать, мне кажется, я убегу с клиники в день операции», - пишет она в своем микроблоге.

Триандафилиди также отметила, что впереди ее ждет непростая операция, а потому, начитавшись негативных отзывов в интернете о многих известных врачах, она теперь вообще боится обращаться к кому-либо.

Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени намерена сделать подтяжку груди

Тем не менее, хирургическое вмешательство ей просто необходимо, а потому экс-звезда телестройки обратилась к своим поклонникам с просьбой посоветовать ей хорошего специалиста, который сможет ей помочь.

Напомним, что параллельно с подготовкой к свадьбе девушка также разбирается со своим бывшем мужем, который забрал у нее дочь и всячески препятствует их общению. Ранее стало известно, что она подала на экс-возлюбленного в суд и намерена вернуть своего ребенка любой ценой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:15
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