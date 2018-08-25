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Подписчики вступились за обидчика Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова во время отдыха в Греции пострадала от морского ежа. Однако большинство подписчиков пожалело не балерину, а ее обидчика.

Подписчики вступились за обидчика Анастасии Волочковой


Артистка ранее Instagram рассказывала, как ударилась стопой о камень с иглокожими обитателями прибрежных вод. Конечность танцовщицы опухла, вследствие чего потребовалась срочная госпитализация. Восемнадцать часов назад знаменитость опубликовала в соцсети видео, на котором она запечатлела колючее морское животное.

Подписчики вступились за обидчика Анастасии Волочковой


Фолловеры считают, что Анастасия Волочкова переживет нападение ежа, а вот морской обитатель, скорее всего, погибнет. Фанаты в недоумии, как она может наблюдать за медленной смертью морского ежа. По их мнению, морское животное ни в чем не виновато, так как это балерина вторглась на его территорию.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:27
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