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Грязный воздух укорачивает жизнь россиян на 9 месяцев - Ученые

Ученые из техасского университета выяснили, что загрязнение воздуха в России отнимает 9 месяцев жизни каждого жителя. Результаты опубликованы в Environmental Science & Technology Letters.

Грязный воздух укорачивает жизнь россиян на 9 месяцев - Ученые


Ученые университета в штате Техас во главе с руководителем Джошуа Апт решили изучить данные по измерению загрязнения пылью и другими вредными частицами воздуха в 185 странах мира (показатели 2016 года). И как эта величина влияет на здоровье и продолжительность жизни населения там.

Результаты исследований показали, что самый чистый воздух находится в США и Австралии, однако чистота его сравнительна. Там также загрязнение отнимает у жителей несколько недель жизни. Жители России лишаются ежегодно 9 месяцев жизни (по данным статистики это 0,77 года). А самая грязная аэрозольная среда находится в Юго-восточной Азии, в то время там сильное загрязнение воздушного пространства отнимает чуть больше года жизни. По данным ВОЗ, загрязнение окружающей среды не должно превышать 10 мкг на метр квадратный, ведь показатель, превышающий это значение, способен спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и рак легких. Также ВОЗ отмечает, что очищение воздуха от грязи способно в полной мере предотвратить данные заболевания.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:30
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