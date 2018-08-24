Влад Кадони пишет роман о загробной жизни
Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони является очень разносторонне развитым человеком. Он развивается не только на телевидении, но и в предпринимательстве. Ведь за счет приобретенной славы на двух популярных проектах страны, мужчина без проблем продает духи в своем магазине, а его салон красоты постоянно забит клиентами.
Судя по всему, Влад решил не останавливаться на достигнутом и вот уже несколько лет пишет книгу, однако пока не готов говорить об ее выходе в свет.
Он признался, что пока еще не решил, стоит ли вообще выпускать свое произведение большим тиражом и вообще показывать его общественности. Пока Кадони намерен оставить книгу только для узкого круга лиц.
Что же касается сюжета, то, по предварительной информации, ведущий телестройки пишет роман о загробной жизни, ведь вдохновился потусторонним миром еще с тех пор, как принял участие в шоу «Битва Экстрасенсов».
По словам мужчины, его книга отстранена о религии и открывает глаза на повседневные вещи, о которых люди перестали вспоминать.
Напомним, что сейчас Влад Кадони находится в командировке на Сейшельских островах и совсем скоро появится в эфирах Острова любви.
Судя по всему, Влад решил не останавливаться на достигнутом и вот уже несколько лет пишет книгу, однако пока не готов говорить об ее выходе в свет.
Он признался, что пока еще не решил, стоит ли вообще выпускать свое произведение большим тиражом и вообще показывать его общественности. Пока Кадони намерен оставить книгу только для узкого круга лиц.
Что же касается сюжета, то, по предварительной информации, ведущий телестройки пишет роман о загробной жизни, ведь вдохновился потусторонним миром еще с тех пор, как принял участие в шоу «Битва Экстрасенсов».
По словам мужчины, его книга отстранена о религии и открывает глаза на повседневные вещи, о которых люди перестали вспоминать.
Напомним, что сейчас Влад Кадони находится в командировке на Сейшельских островах и совсем скоро появится в эфирах Острова любви.