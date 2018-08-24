АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

Влад Кадони пишет роман о загробной жизни

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони является очень разносторонне развитым человеком. Он развивается не только на телевидении, но и в предпринимательстве. Ведь за счет приобретенной славы на двух популярных проектах страны, мужчина без проблем продает духи в своем магазине, а его салон красоты постоянно забит клиентами.

Судя по всему, Влад решил не останавливаться на достигнутом и вот уже несколько лет пишет книгу, однако пока не готов говорить об ее выходе в свет.

Влад Кадони пишет роман о загробной жизни

Он признался, что пока еще не решил, стоит ли вообще выпускать свое произведение большим тиражом и вообще показывать его общественности. Пока Кадони намерен оставить книгу только для узкого круга лиц.

Что же касается сюжета, то, по предварительной информации, ведущий телестройки пишет роман о загробной жизни, ведь вдохновился потусторонним миром еще с тех пор, как принял участие в шоу «Битва Экстрасенсов».

Влад Кадони пишет роман о загробной жизни

По словам мужчины, его книга отстранена о религии и открывает глаза на повседневные вещи, о которых люди перестали вспоминать.

Напомним, что сейчас Влад Кадони находится в командировке на Сейшельских островах и совсем скоро появится в эфирах Острова любви.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
По мнению экспертов, отечественная культура
Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и
Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его
Анна Хилькевич показала поклонникам выражение
У Таты Блюменкранц появился ухажер, который
Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени
Влад Кадони пишет роман о загробной жизни
Ольга Жарикова намерена вернуть Александру
Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20
Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным
Жители Пермского края в сентябре смогут увидеть
Знакомая Евгения Петросяна рассказала о коварных
Появились слухи, что Александр Гобозов закрутил
В Москве на улице Большая Ордынка в яму
Появились слухи, что Никиту Турчина выгнали из
Сбербанк увеличил ставки по вкладам в рублях
В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного
Названа причина смерти 60-летнего театрального
Центральный банк России упростил процедуру
В Красноярске автомобилистка в нетрезвом
Ирина Михайловна поставила Леше Купину
Пётр Порошенко рассказал, как США могут
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова
Audi представила электрический концепт PB18 e-tron
По мнению зрителей «Дома-2», Илья Яббаров
Гидрометцентр: В Красноярском крае будет жарко и
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня
В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь
Марина Африкантова ужаснула зрителей «Дома-2»
Просмотреть все новости