Компания BMW показала в США родстер BMW Z4 новой генерации

Концептуальный BMW Z4 продемонстрировали в прошлом году на территории Соединённых Штатов в рамках конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Через год здесь состоялся официальный дебют серийного родстера. Новый BMW Z4 перед общественностью предстал в вариации M40i First Edition. Авто оснащается мотором «шестеркой» 3.0 на 340 "лошадок". Первую "сотню" авто набирает за 4,6 с. Мотор работает вместе с АКПП Steptronic. Машина обладает низким центром тяжести. Также стоит отметить идеальное распределение массы авто между осями 50:50. Версию оснащают спортивной подвеской, электроуправляемыми амортизаторами, задним спортивным дифференциалом M Sport. Новая вариация BMW Z4 имеет агрессивный облик, спойлер, тканевую крышу.На модель поставили литые 19-дюймовые колесные диски, салон новинки отделан черной кожей. Кресла авто обладают электрическими регулировками, также присутствуют адаптивные LED-фары. Машина выйдет на авторынок в 2019 году.