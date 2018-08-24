Софии Ротару в Instagram поздравила сына Руслана с 48-летием
София Ротару в рамках Instagram опубликовала детский снимок и современное фото единственного сына Руслана. Таким образом, артистка поздравила своего наследника с 48-летием.
Поклонники присоединились к поздравлениям певицы. Они отметили, что Софья Михайловна по праву может гордиться своим отпрыском, который является ей настоящей опорой. В единственном браке певицы с Анатолием Евдокименко в 1970 году появился на свет Руслан. Он сделал карьеру музыкального продюсера.
У него с супругой Светланой двое детей – дочка София и сын Анатолий. Практически все свободное время София Ротару проводит вместе с семьей наследника.
Поклонники присоединились к поздравлениям певицы. Они отметили, что Софья Михайловна по праву может гордиться своим отпрыском, который является ей настоящей опорой. В единственном браке певицы с Анатолием Евдокименко в 1970 году появился на свет Руслан. Он сделал карьеру музыкального продюсера.
У него с супругой Светланой двое детей – дочка София и сын Анатолий. Практически все свободное время София Ротару проводит вместе с семьей наследника.