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Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным мужчиной

На днях в эфире телепроекта «Дом-2» показали противостояние супругов Дмитренко с коллективом. По мнению большинства участников, Оля и Дима слишком зазнались, а потому они решили им напомнить, что их пара ничем не отличается от остальных и наличие ребенка не делает их неприкосновенными.

Стоит отметить, что после рождения дочери молодые родители принялись активно демонстрировать идеальные отношения, пытаясь донести до публики, что у них примерная семья. Однако зрители им не верят, ведь прекрасно помнят, какими они были до появления Василисы.

Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным мужчиной

На данный момент практически весь коллектив ополчился против Рапунцель и Дмитренко, поскольку те, по их мнению, слишком «зазвездились». Однако молодые родители с этим мнением не согласны.

Оля и Дима устали от постоянных нападок со стороны участников и ведущих, а потому им сложно сдерживать свои эмоции, и они оскорбляют всех подряд, даже Алену, которая пыталась их защитить и попросить не голосовать против них в эту субботу.

Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным мужчиной

Дело дошло до того, что Дмитренко назвал себя и свою жену особенными, подчеркнув, что коллектив им просто завидует, а потому пытаются выжить их из проекта.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:07
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