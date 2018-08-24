Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным мужчиной

Стоит отметить, что после рождения дочери молодые родители принялись активно демонстрировать идеальные отношения, пытаясь донести до публики, что у них примерная семья. Однако зрители им не верят, ведь прекрасно помнят, какими они были до появления Василисы.На данный момент практически весь коллектив ополчился против Рапунцель и Дмитренко, поскольку те, по их мнению, слишком «зазвездились». Однако молодые родители с этим мнением не согласны.Оля и Дима устали от постоянных нападок со стороны участников и ведущих, а потому им сложно сдерживать свои эмоции, и они оскорбляют всех подряд, даже Алену, которая пыталась их защитить и попросить не голосовать против них в эту субботу.Дело дошло до того, что Дмитренко назвал себя и свою жену особенными, подчеркнув, что коллектив им просто завидует, а потому пытаются выжить их из проекта.