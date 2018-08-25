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Житель США снял на видеокамеру светящийся маленький объект

В штате Нью-Джерси мужчина снял на камеру маленький светящийся шар, летающий в кустах. Он был похож на лепесток цветка и осознанно менял свою траекторию.

Житель США снял на видеокамеру светящийся маленький объект


Светящийся шар летал среди зелени и над дорогой, движения его были очень обдуманы, а сам объект производил впечатление живого существа. Он метался из стороны в сторону, долго парил над дорогой, затем отправился в кусты, там немного задержался в листве и быстро исчез.



Своими наблюдения очевидец поделился в сети Интернет, чтобы узнать мнение зрителей и пользователей. Версий было много. Скептики увидели в шаре неизвестного происхождения просто пушинку, которая угодила в паутину. Менее скептически настроенные пользователи увидели в загадочном шаре сущность, которая прибыла из другого измерения. Также была представлена версия о шаровой молнии.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:03
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