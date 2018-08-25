Житель США снял на видеокамеру светящийся маленький объект

Светящийся шар летал среди зелени и над дорогой, движения его были очень обдуманы, а сам объект производил впечатление живого существа. Он метался из стороны в сторону, долго парил над дорогой, затем отправился в кусты, там немного задержался в листве и быстро исчез.Своими наблюдения очевидец поделился в сети Интернет, чтобы узнать мнение зрителей и пользователей. Версий было много. Скептики увидели в шаре неизвестного происхождения просто пушинку, которая угодила в паутину. Менее скептически настроенные пользователи увидели в загадочном шаре сущность, которая прибыла из другого измерения. Также была представлена версия о шаровой молнии.