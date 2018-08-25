Житель Кузбасса за критику проломил пенсионеру голову гантелью

Данное убийство произошло в Междуреченске Кемеровской области. В настоящее время мужчина ожидает суда, потому что в отношении него возбудили уголовное дело согласно статье об умышленном убийстве. Следствием предварительно установлено, что пенсионер начал критиковать за шум мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Хулиган проживал вместе со своей 81-летней бабушкой. Женщина отказалась впускать домой пьяного внука, так как он злоупотребляет алкоголем. Мужчина в ответ на это начал кричать на весь подъезд и ломиться в жилище.В тот момент на площадку вышел сосед, потребовав у молодого человека прекратить шуметь. В итоге пьяный мужчина ворвался к жертве в квартиру, схватил гантели и нанёс несколько ударов по голове. Пенсионер от полученных травм скончался на месте. СМИ передают, что в отношении сорокалетнего мужчины возбудили уголовное дело, приписывая ему статью об умышленном убийстве. Все материалы дела уже передали в суд.