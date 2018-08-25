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Конспирологи: Исаак Ньютон знал точную дату конца света

Конспирологи заявили, что Исаак Ньютон знал дату конца света. К такому выводу эксперты пришли после того, как расшифровали записи учёного.

Во время своих исследований Ньютон неоднократно обращался к Библии, так как при помощи Святого писания он хотел постигнуть тайну будущего. В познании истины учёному удалось узнать дату конца света, а также описать это событие в дневниках, которые нашли конспирологи и расшифровали. Они установили, что апокалипсис может наступить в 2060 году, однако это не означает, что человечество прекратит существовать. По их мнению, в указанный период начнётся совершенно другая эра.

Конспирологи: Исаак Ньютон знал точную дату конца света


Сотрудники Массачусетского университета считают, что 2020 год следует считать «точкой отсчёта», которая приведёт к апокалипсису. Специалисты создали компьютерную модель World One, при помощи которой продемонстрировали, как на Земле начнут массово происходить природные катаклизмы. Люди во всём мире начнут воевать за пресную воду, а также причиной массовой гибели человечества станут ядерные отходы и извержение вулканов.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 00:30
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