Анна Хилькевич показала поклонникам выражение лица мужа после её выписки с роддома

Под кадром артистка написала, что это реакция супруга, когда он осознал, что их ожидает в ближайшие ночи и дни. Пост знаменитости за пять часов собрал около 539 тысяч лайков и свыше 1,4 тысяч комментариев. Согласно предположениям поклонников, мужчина просто расстроился из-за второй дочки, так как он мечтал о наследнике.Стоит напомнить, что вторую дочь Анна Хилькевич родила 20 августа. Супруги назвали девочку Марией. После успешных родов киноактриса поблагодарила докторов, которые помогали ей во время родов.