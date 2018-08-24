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Анна Хилькевич показала поклонникам выражение лица мужа после её выписки с роддома

Звезда "Универа" Анна Хилькевич в своем аккаунте Instagram поделилась с фанатами трогательным фото после выписки с роддома. На данном снимке актриса изображена вместе с новорожденной дочкой и супругом, у которого было странное лицо.

Анна Хилькевич показала поклонникам выражение лица мужа после её выписки с роддома


Под кадром артистка написала, что это реакция супруга, когда он осознал, что их ожидает в ближайшие ночи и дни. Пост знаменитости за пять часов собрал около 539 тысяч лайков и свыше 1,4 тысяч комментариев. Согласно предположениям поклонников, мужчина просто расстроился из-за второй дочки, так как он мечтал о наследнике.

Анна Хилькевич показала поклонникам выражение лица мужа после её выписки с роддома


Стоит напомнить, что вторую дочь Анна Хилькевич родила 20 августа. Супруги назвали девочку Марией. После успешных родов киноактриса поблагодарила докторов, которые помогали ей во время родов.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45
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