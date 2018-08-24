Анна Хилькевич показала поклонникам выражение лица мужа после её выписки с роддома
Звезда "Универа" Анна Хилькевич в своем аккаунте Instagram поделилась с фанатами трогательным фото после выписки с роддома. На данном снимке актриса изображена вместе с новорожденной дочкой и супругом, у которого было странное лицо.
Под кадром артистка написала, что это реакция супруга, когда он осознал, что их ожидает в ближайшие ночи и дни. Пост знаменитости за пять часов собрал около 539 тысяч лайков и свыше 1,4 тысяч комментариев. Согласно предположениям поклонников, мужчина просто расстроился из-за второй дочки, так как он мечтал о наследнике.
Стоит напомнить, что вторую дочь Анна Хилькевич родила 20 августа. Супруги назвали девочку Марией. После успешных родов киноактриса поблагодарила докторов, которые помогали ей во время родов.
Под кадром артистка написала, что это реакция супруга, когда он осознал, что их ожидает в ближайшие ночи и дни. Пост знаменитости за пять часов собрал около 539 тысяч лайков и свыше 1,4 тысяч комментариев. Согласно предположениям поклонников, мужчина просто расстроился из-за второй дочки, так как он мечтал о наследнике.
Стоит напомнить, что вторую дочь Анна Хилькевич родила 20 августа. Супруги назвали девочку Марией. После успешных родов киноактриса поблагодарила докторов, которые помогали ей во время родов.