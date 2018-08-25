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«Похудеть до понедельника»: Эксперты рассказали о трёхдневной летней диете

Эксперты рассказали о ряде особенностей летней диеты на 3 дня для тех людей, которые желают «похудеть до понедельника». Составленный специалистами рацион включает супы, салаты, полезные продукты, которые позволяют немного убрать лишний вес.

«Похудеть до понедельника»: Эксперты рассказали о трёхдневной летней диете


Специалисты в рамках такой летней диеты советуют людям свой завтрак начинать с молочных коктейлей либо овсянки с фруктами. Чтобы похудеть, для перекуса нужно выбирать огуречные напитки или тосты с подсоленным творогом. Для приготовления огуречного напитка нужно взбить при помощи блендера овощи, мелко нарезанную зелень, а также йогурт. Обедать можно салатами, рагу, грибным супом. Специалисты рекомендуют ужинать фруктами с творогом. Особенность летней диеты заключается в возможности не ограничиваться мелкими порциями. Все используемые продукты полезны для человеческого здоровья.

При этом для перекусов подойдут персики, груши, яблоки. В качестве напитков можно использовать воду, соки, фруктовые компоты, травяные чаи.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:03
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