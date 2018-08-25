«Похудеть до понедельника»: Эксперты рассказали о трёхдневной летней диете

Специалисты в рамках такой летней диеты советуют людям свой завтрак начинать с молочных коктейлей либо овсянки с фруктами. Чтобы похудеть, для перекуса нужно выбирать огуречные напитки или тосты с подсоленным творогом. Для приготовления огуречного напитка нужно взбить при помощи блендера овощи, мелко нарезанную зелень, а также йогурт. Обедать можно салатами, рагу, грибным супом. Специалисты рекомендуют ужинать фруктами с творогом. Особенность летней диеты заключается в возможности не ограничиваться мелкими порциями. Все используемые продукты полезны для человеческого здоровья.При этом для перекусов подойдут персики, груши, яблоки. В качестве напитков можно использовать воду, соки, фруктовые компоты, травяные чаи.