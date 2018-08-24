Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор между возлюбленными

Эксперт прослушивал записи разговоров людей, состоящих в отношениях, затем наблюдал за их судьбой в течение последующих двух лет. В результате психолог смог в 90 процентах случаев предсказать счастливое будущее для возлюбленных или их расставание. В результате Готтману удалось вывести три основных правила.В первую очередь необходимо обращать внимание, как возлюбленные во время ссоры называют друг друга – оскорбительными словами или демонстрируют приязнь. Во-вторых, американский учёный рекомендует любые конфликты разбавлять шутками, если пара умеет во время ссоры смеяться, то их отношения можно назвать крепкими. Также необходимо оценить уровень общения и уважения друг к другу, если разговор обычно протекает в негативном ключе, то необходимо сделать паузу. Нужно внимательно слушать собеседника и вместе искать источник проблемы.