АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор между возлюбленными

После проведения исследования эксперт Джон Готтман определил три основных причины, по которым обычно ссорятся возлюбленные пары. Американский психолог рекомендует во время возникновения конфликтов внимательно слушать друг друга.

Эксперт прослушивал записи разговоров людей, состоящих в отношениях, затем наблюдал за их судьбой в течение последующих двух лет. В результате психолог смог в 90 процентах случаев предсказать счастливое будущее для возлюбленных или их расставание. В результате Готтману удалось вывести три основных правила.

Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор между возлюбленными


В первую очередь необходимо обращать внимание, как возлюбленные во время ссоры называют друг друга – оскорбительными словами или демонстрируют приязнь. Во-вторых, американский учёный рекомендует любые конфликты разбавлять шутками, если пара умеет во время ссоры смеяться, то их отношения можно назвать крепкими. Также необходимо оценить уровень общения и уважения друг к другу, если разговор обычно протекает в негативном ключе, то необходимо сделать паузу. Нужно внимательно слушать собеседника и вместе искать источник проблемы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Наука
Добавил: Алина Сегодня, 20:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные
Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор
Валерия показала снимок с дочерью Анной и сыном
В Сети говорят о романе Дмитрия Нагиева и Ларисы
В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня
В посмертном альбоме Майкла Джексона 3 песни
Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в
Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук
По мнению экспертов, отечественная культура
Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и
Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его
Анна Хилькевич показала поклонникам выражение
У Таты Блюменкранц появился ухажер, который
Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени
Влад Кадони пишет роман о загробной жизни
Ольга Жарикова намерена вернуть Александру
Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20
Дмитрий Дмитренко назвал себя самым идеальным
Жители Пермского края в сентябре смогут увидеть
Знакомая Евгения Петросяна рассказала о коварных
Появились слухи, что Александр Гобозов закрутил
В Москве на улице Большая Ордынка в яму
Появились слухи, что Никиту Турчина выгнали из
Сбербанк увеличил ставки по вкладам в рублях
В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного
Названа причина смерти 60-летнего театрального
Центральный банк России упростил процедуру
В Красноярске автомобилистка в нетрезвом
Ирина Михайловна поставила Леше Купину
Просмотреть все новости