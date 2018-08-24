Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор между возлюбленными
После проведения исследования эксперт Джон Готтман определил три основных причины, по которым обычно ссорятся возлюбленные пары. Американский психолог рекомендует во время возникновения конфликтов внимательно слушать друг друга.
Эксперт прослушивал записи разговоров людей, состоящих в отношениях, затем наблюдал за их судьбой в течение последующих двух лет. В результате психолог смог в 90 процентах случаев предсказать счастливое будущее для возлюбленных или их расставание. В результате Готтману удалось вывести три основных правила.
В первую очередь необходимо обращать внимание, как возлюбленные во время ссоры называют друг друга – оскорбительными словами или демонстрируют приязнь. Во-вторых, американский учёный рекомендует любые конфликты разбавлять шутками, если пара умеет во время ссоры смеяться, то их отношения можно назвать крепкими. Также необходимо оценить уровень общения и уважения друг к другу, если разговор обычно протекает в негативном ключе, то необходимо сделать паузу. Нужно внимательно слушать собеседника и вместе искать источник проблемы.
Эксперт прослушивал записи разговоров людей, состоящих в отношениях, затем наблюдал за их судьбой в течение последующих двух лет. В результате психолог смог в 90 процентах случаев предсказать счастливое будущее для возлюбленных или их расставание. В результате Готтману удалось вывести три основных правила.
В первую очередь необходимо обращать внимание, как возлюбленные во время ссоры называют друг друга – оскорбительными словами или демонстрируют приязнь. Во-вторых, американский учёный рекомендует любые конфликты разбавлять шутками, если пара умеет во время ссоры смеяться, то их отношения можно назвать крепкими. Также необходимо оценить уровень общения и уважения друг к другу, если разговор обычно протекает в негативном ключе, то необходимо сделать паузу. Нужно внимательно слушать собеседника и вместе искать источник проблемы.