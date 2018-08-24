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Ученые обнаружили новый орган в иммунной системе человека

Австралийские ученые Института медицинских наук нашли в иммунной системе человека новый «микроорган», который «прятался» над лимфатическими узлами. Результаты опубликованы в Science Alert.

Ученые обнаружили новый орган в иммунной системе человека


Новый «микроорган» изначально был найден у лабораторных мышей, затем его обнаружили и у человека. Этот орган имеет плоскую структуру и отвечает за работу иммунной системы, и теперь носит название субкапсулярный пролиферативный цент (англ. subcapsular proliferative foci, SPF). SPF не постоянны, их формирование временно, по этой причине, ученым не удавалось обнаружить их так долго.

Исследователи могут предположить, что эти пролиферативные центры выступают в роли точек объединения лимфоцитов, что позволяет им бороться с вирусами и вредителями. Также в SPF нашли клетки под названием B-лимфоциты, которые превращаются в так называемые «клетки памяти». Эти клетки несут большую ответственность, им нужно запомнить информацию о вирусах, вредителях и инфекциях, чтобы обеспечить защиту при повторном столкновении с ними. Для борьбы с вирусами и инфекциями они выделяют антитела, которые убивают вредителя.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:59
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