Появились слухи, что Никиту Турчина выгнали из «Дома-2» за несоблюдение условий контракта
Вот уже практически полгода в периметре телепроекта «Дом-2» находится бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин. И за все это время он не состоял в отношениях ни с одной из девушек, предпочитая оправдывать свое место под солнцем за счет общения с коллективом.
Однако сегодня в Сети появились слухи о том, что молодой человек все-таки покинул реалити-шоу. Если верить источнику, юный маг серьезно нарушил прописанные в контракте условия, а потому незамедлительно был выставлен за ворота, причем с большим штрафом за невыполнение заключенного договора.
Стоит отметить, что Турчин никогда не скрывал, что телестройка для него не является главным шоу, и пришел он не только для того, чтобы найти свою вторую половинку, а чтобы увеличить количество подписчиков в социальной сети Instagram.
По неподтвержденной информации, парень добился всего, чего хотел, и по собственному желанию решил покинуть «Дом-2», дабы принять участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов», однако у руководства еще были на него планы, а потому просто так его отпускать никто не хотел.
Напомним, что ранее Никита Турчин заявил, что хочет построить отношения с экс-солисткой группы «Ранетки» Нютой.
Однако сегодня в Сети появились слухи о том, что молодой человек все-таки покинул реалити-шоу. Если верить источнику, юный маг серьезно нарушил прописанные в контракте условия, а потому незамедлительно был выставлен за ворота, причем с большим штрафом за невыполнение заключенного договора.
Стоит отметить, что Турчин никогда не скрывал, что телестройка для него не является главным шоу, и пришел он не только для того, чтобы найти свою вторую половинку, а чтобы увеличить количество подписчиков в социальной сети Instagram.
По неподтвержденной информации, парень добился всего, чего хотел, и по собственному желанию решил покинуть «Дом-2», дабы принять участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов», однако у руководства еще были на него планы, а потому просто так его отпускать никто не хотел.
Напомним, что ранее Никита Турчин заявил, что хочет построить отношения с экс-солисткой группы «Ранетки» Нютой.