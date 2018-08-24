В Москве на улице Большая Ордынка в яму провалилось грузовое авто

СМИ передают, что грузовой автомобиль, вследствие случившегося происшествия, перекрыл в российской столице две полосы движения. В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.Как стало известно, движение по улице Большая Ордынка полностью перекрыли. При этом городские службы изменили маршруты городского транспорта. Стоит отметить, что движение по Кадашевской набережной остается открытым.