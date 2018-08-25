АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Ани Лорак поделилась с поклонниками Instagram первым снимком со съемок шоу «Голос»

Украинская певица Ани Лорак вошла в новый состав шоу «Голос». Артистка в рамках Instagram поделилась с поклонниками первым фото со съемок программы.

Ани Лорак поделилась с поклонниками Instagram первым снимком со съемок шоу «Голос»


Ранее СМИ сообщали, что шестой сезон «Голоса» имел невысокие рейтинги. Поэтому, чтобы удержать зрителя у экранов, руководство проекта внесло кардинальные изменения, начав с наставников проекта. Сейчас красные кресла займут композитор Константин Меладзе, певица Ани Лорак и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Из старого состава остался только рэп-исполнитель Баста.

Ани Лорак поделилась с поклонниками Instagram первым снимком со съемок шоу «Голос»


Накануне первыми публикациями со съемок телешоу поделилась Ани Лорак. Артистка выложила в своем аккаунте снимок, на котором запечатлена с иными наставниками в красных креслах. Фото в течение девятнадцати часов собрало около 93 тысяч отметок «Нравится» и свыше 860 комментариев. Поклонники просто засыпали артистку комплиментами. Они сказал, что певица - Дива, которая завоевала миллионы сердец.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появился чехол новой версии iPad Pro с
Ани Лорак поделилась с поклонниками Instagram
В конкурсе молодых музыкантов «Евровидение -2018»
Таинственный странник из 2080 года предупредил
Конспирологи: Исаак Ньютон знал точную дату конца
Ученые обнаружили новый орган в иммунной системе
Грязный воздух укорачивает жизнь россиян на 9
Учёные: Нибиру является выдумкой исландских
В США назвали главную цель ближайшего полета на
Софии Ротару в Instagram поздравила сына Руслана
Дебют смартфонов Huawei Honor 8X и 8X Max
Психологи штата Джорджия выяснили, что такое
Рэпер Фараон записал совместные песни с Сергеем
Эксперты анонсировали самые популярные
Джигарханян рассказал о жизни после развода с
Эксперты назвали самые популярные среди россиян
Юлии Началовой пришлось срочно удалить грудные
Эксперт назвал 3 основных правила во время ссор
Валерия показала снимок с дочерью Анной и сыном
В Сети говорят о романе Дмитрия Нагиева и Ларисы
В ночном клубе Монако видели, как Виктория Боня
В посмертном альбоме Майкла Джексона 3 песни
Ксения Бородина резко осадила Ольгу Бузову в
Никита Шалюков проявил симпатию к Ирине Пинчук
По мнению экспертов, отечественная культура
Алексей Купин поскандалил с Ольгой Рапунцель и
Александр Гобозов уверен, что по-настоящему его
Анна Хилькевич показала поклонникам выражение
У Таты Блюменкранц появился ухажер, который
Елизавета Триандафилиди в ближайшем времени
Просмотреть все новости