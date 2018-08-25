Ани Лорак поделилась с поклонниками Instagram первым снимком со съемок шоу «Голос»

Ранее СМИ сообщали, что шестой сезон «Голоса» имел невысокие рейтинги. Поэтому, чтобы удержать зрителя у экранов, руководство проекта внесло кардинальные изменения, начав с наставников проекта. Сейчас красные кресла займут композитор Константин Меладзе, певица Ани Лорак и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Из старого состава остался только рэп-исполнитель Баста.Накануне первыми публикациями со съемок телешоу поделилась Ани Лорак. Артистка выложила в своем аккаунте снимок, на котором запечатлена с иными наставниками в красных креслах. Фото в течение девятнадцати часов собрало около 93 тысяч отметок «Нравится» и свыше 860 комментариев. Поклонники просто засыпали артистку комплиментами. Они сказал, что певица - Дива, которая завоевала миллионы сердец.