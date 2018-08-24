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Названа причина смерти 60-летнего театрального режиссера Игоря Войтулевича

СМИ сообщает, что 23 августа в Болгарии ушел из жизни театральной режиссер Игорь Войтулевич. Названа официальная причина смерти культурного деятеля.

Названа причина смерти 60-летнего театрального режиссера Игоря Войтулевича


У актера была 2-я группа инвалидности. Также он имел проблемы с легкими, вследствие чего возникала сильная одышка. Вследствие этих болезней сердце Игоря Войтулевича не выдержало. Сообщается, что тело режиссера будет кремировано на территории Болгарии. Есть информация, что половину праха захоронят на столичном Митинском кладбище, на котором похоронена мать режиссера. При этом вторую половину развеют над Черным морем.

Названа причина смерти 60-летнего театрального режиссера Игоря Войтулевича


Игорь Войтулевич работал на телевидении. Выступил режиссером проектов «Нанолюбовь», «Свадьбы не будет», «Формула счастья» и «Проверка на любовь». Актер также снимался в сериалах «Хозяйка моей судьбы», «Сестра моя, Любовь» и «Торговый центр». Артист являлся одним из основателей израильского государственного театра «Гешер».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:44
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