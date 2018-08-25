Таинственный странник из 2080 года предупредил землян о грядущей опасности

Гость из будущего предупредил о том, что в 2085 году планета-убийца Нибиру своим появлением всколыхнёт Землю. Также странник сообщил, что человечество ожидает война с пришельцами. По словам путешественника во времени, мимо Солнца пролетит планет Х, после чего земная поверхность будет нагреваться до запредельной температуры. Данные сведения подтвердил в своих произведениях американский писатель Захарий Ситчин.Таинственный странник призывает мировую общественность быть готовыми к переселению на другие космические планеты, пригодные для обитания. Людям необходимо задуматься о строительстве космических ковчегов, потому что изменить траекторию полёта планеты Х будет невозможно, так как по своим размерам она превышает планету Юпитер. По словам путешественника к 2085 году земной шар будут населять всего 2,5 миллиарда человек, в то время как популяция животных сократится на 60 процентов.