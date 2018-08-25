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Таинственный странник из 2080 года предупредил землян о грядущей опасности

Таинственные сведения появились в научном мире, они поступили от странника во времени, вернувшегося из 2080 года. Путешественник прибыл, чтобы предупредить о грядущей опасности обитателей земного шара.

Гость из будущего предупредил о том, что в 2085 году планета-убийца Нибиру своим появлением всколыхнёт Землю. Также странник сообщил, что человечество ожидает война с пришельцами. По словам путешественника во времени, мимо Солнца пролетит планет Х, после чего земная поверхность будет нагреваться до запредельной температуры. Данные сведения подтвердил в своих произведениях американский писатель Захарий Ситчин.

Таинственный странник из 2080 года предупредил землян о грядущей опасности


Таинственный странник призывает мировую общественность быть готовыми к переселению на другие космические планеты, пригодные для обитания. Людям необходимо задуматься о строительстве космических ковчегов, потому что изменить траекторию полёта планеты Х будет невозможно, так как по своим размерам она превышает планету Юпитер. По словам путешественника к 2085 году земной шар будут населять всего 2,5 миллиарда человек, в то время как популяция животных сократится на 60 процентов.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 01:01
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