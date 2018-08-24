Сбербанк увеличил ставки по вкладам в рублях

Руководства российского Сбербанка в конце июня заявляло об изменении формата действующей программы лояльности, под названием «Спасибо от Сбербанка». В свою очередь это позволит клиентам осуществлять обмен бонусов на рубли.Герман Греф, занимающий должность главы Сбербанка также заявил об уменьшении ставки по ипотечным вкладам для зарплатных российских клиентов до 9,1 процента. Это должно произойти с 9 июня.