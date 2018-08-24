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Учёные: Нибиру является выдумкой исландских властей

Исследователи разоблачили таинства происхождения загадочной планеты Нибиру. Согласно предположениям некоторых экспертов, заявление о возможном апокалипсисе вследствие появления космического гигантского тела является выдумкой исландских властей.

Учёные: Нибиру является выдумкой исландских властей


Исследователи отмечают, что такие апокалиптические сведения распространили для ликвидации последствий затянувшегося экономического кризиса. Данный экономический ход придумали власти Исландии, сочинившие подобные небылицы, чтобы привлечь большое количество туристов. СМИ пестрили сообщениями, что самым безопасным укрытием является эта удивительная страна. Отечественный учёный Михаил Бородачев отмечает, что отсутствуют какие-либо точные сведения о происхождении, а также наличии планеты Х.

Первые сведения о Нибиру должны были существовать уже не менее столетия, поэтому у человечества нет предпосылок для беспокойства. По словам эксперта, планета Х может являться одним из надежных ресурсов психоэмоционального воздействия на людей.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00
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