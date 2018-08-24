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Жители Пермского края в сентябре смогут увидеть комету и сближение Луны с Сатурном

В сентябре жители Пермского края смогут увидеть комету, а также смогут наблюдать за сближением Луны с Сатурном. Об этом накануне сообщили представители местного планетария.

В пермском планетарии продолжают изучение космического пространства. Информацией, которую узнают сотрудники, охотно делятся с жителями всего края. Накануне стало известно, сколько интересных зрелищ можно будет наблюдать в небесном пространстве в сентябре. В частности, в следующем месяце 17 числа жители Пермского края увидят, как Луна сближается с планетой Сатурн. Для этого учёные рекомендуют смотреть в юго-западную сторону примерно с 8 до 11 вечера.

Жители Пермского края в сентябре смогут увидеть комету и сближение Луны с Сатурном


9 сентября сотрудники планетария советуют обратить внимание на новолуние. Пермяки желающие понаблюдать за кометой, смогут это сделать 12 сентября, при этом нужно будет воспользоваться телескопом. Также отмечается, что 23 числа следующего месяца день и ночь будут одинаковы по продолжительности.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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