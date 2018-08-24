Знакомая Евгения Петросяна рассказала о коварных планах юной пассии юмориста

По словам инсайдера, Татьяна Брухунова постепенно входила в вокруг известных артистов и художников. После стала обустраивать фан-сайт "Кривого зеркала". Первая встреча Евгения Вагановича и юной девушки состоялась в 2013 году. Спустя год они были практически неразлучны, вместе ходили на деловые встречи, фитнес, по магазинам, а также в театры.Знакомая звездной семьи заявила, что не верит в беременность молодой пассии артиста. Однако уверена, что девушка вынашивает коварные планы, а именно как завладеть имуществом Евгения Петросяна. Ранее СМИ сообщало, что под кроватью Елены Степаненко и Евгения Вагановича обнаружили куклу Вуду.