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Психологи штата Джорджия выяснили, что такое «любовь

Группа психологов из Университета Джорджия смогли выяснить, что такое любовь. Результаты исследований опубликованы в Planet Today.

Психологи штата Джорджия выяснили, что такое «любовь


Ученые психологи провели массовое исследование, и им удалось выяснить, что значение слова «любовь» несет в себе всегда разный смысл. Все зависит от того, о чем идет речь. Ведь очень часто люди употребляют это слово в совершенно разных значениях. К примеру, они говорят, что «любят» футбол, гамбургер и своего ребенка. Но «любить» все эти вещи одинаково невозможно.

В связи с этими наблюдениями, психологи предложили упростить восприятие этого слова, и понимать его, как действие, а не чувство. В этом случае, в обществе будет меньше разочарований и обмана. Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что по-человеческому поведению можно понять любит он вас или нет. Также можно понаблюдать за своим поведением, провести анализ действий относительно детей, гамбургера или футбола, тогда будет легче понять истинное отношение людей к себе.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00
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