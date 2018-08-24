Ирина Михайловна поставила Леше Купину ультиматум: он должен жениться на Майе в течении месяца
На протяжении нескольких месяцев участник телепроекта «Дом-2» Алексей Купин не может решить вопрос со свадьбой. На одном из ток-шоу «Разбор» он сделал предложение руки и сердца Майе Донцовой, однако на этом все и закончилось.
Ирина Михайловна, которая изначально была рада, что у ее дочери будет такой муж, как Леша, сейчас полностью изменила свое мнение о молодом человеке. Она даже готова начать поиски нового жениха для Майи, даже несмотря на то, что сама девушка этого не хочет.
По мнению женщины, Купин не собирается жениться на ее дочке и просто водит ее за нос, а той просто необходимо в самые кратчайшие сроки выйти замуж и забеременеть, иначе потом с потомством могут возникнуть большие трудности.
Тем не менее, Доноцова-старшая не собирается рубить с плеча, она поставила Леше некий ультиматум, а точнее установила сроки, в которые он должен жениться на ее дочери.
Теперь, если Купин действительно любит и хочет быть с Майей, то ему необходимо за предстоящий месяц уладить все свои проблемы с посольством и документами, а также отнести заявление в ЗАГС. Ведь в противном случае Ирина Михайловна начнет приводить на проект новых женихов для своей дочки.
Ирина Михайловна, которая изначально была рада, что у ее дочери будет такой муж, как Леша, сейчас полностью изменила свое мнение о молодом человеке. Она даже готова начать поиски нового жениха для Майи, даже несмотря на то, что сама девушка этого не хочет.
По мнению женщины, Купин не собирается жениться на ее дочке и просто водит ее за нос, а той просто необходимо в самые кратчайшие сроки выйти замуж и забеременеть, иначе потом с потомством могут возникнуть большие трудности.
Тем не менее, Доноцова-старшая не собирается рубить с плеча, она поставила Леше некий ультиматум, а точнее установила сроки, в которые он должен жениться на ее дочери.
Теперь, если Купин действительно любит и хочет быть с Майей, то ему необходимо за предстоящий месяц уладить все свои проблемы с посольством и документами, а также отнести заявление в ЗАГС. Ведь в противном случае Ирина Михайловна начнет приводить на проект новых женихов для своей дочки.