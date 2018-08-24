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Ирина Михайловна поставила Леше Купину ультиматум: он должен жениться на Майе в течении месяца

На протяжении нескольких месяцев участник телепроекта «Дом-2» Алексей Купин не может решить вопрос со свадьбой. На одном из ток-шоу «Разбор» он сделал предложение руки и сердца Майе Донцовой, однако на этом все и закончилось.

Ирина Михайловна, которая изначально была рада, что у ее дочери будет такой муж, как Леша, сейчас полностью изменила свое мнение о молодом человеке. Она даже готова начать поиски нового жениха для Майи, даже несмотря на то, что сама девушка этого не хочет.

Ирина Михайловна поставила Леше Купину ультиматум: он должен жениться на Майе в течении месяца

По мнению женщины, Купин не собирается жениться на ее дочке и просто водит ее за нос, а той просто необходимо в самые кратчайшие сроки выйти замуж и забеременеть, иначе потом с потомством могут возникнуть большие трудности.

Тем не менее, Доноцова-старшая не собирается рубить с плеча, она поставила Леше некий ультиматум, а точнее установила сроки, в которые он должен жениться на ее дочери.

Теперь, если Купин действительно любит и хочет быть с Майей, то ему необходимо за предстоящий месяц уладить все свои проблемы с посольством и документами, а также отнести заявление в ЗАГС. Ведь в противном случае Ирина Михайловна начнет приводить на проект новых женихов для своей дочки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:08
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