Ирина Михайловна поставила Леше Купину ультиматум: он должен жениться на Майе в течении месяца

Ирина Михайловна, которая изначально была рада, что у ее дочери будет такой муж, как Леша, сейчас полностью изменила свое мнение о молодом человеке. Она даже готова начать поиски нового жениха для Майи, даже несмотря на то, что сама девушка этого не хочет.По мнению женщины, Купин не собирается жениться на ее дочке и просто водит ее за нос, а той просто необходимо в самые кратчайшие сроки выйти замуж и забеременеть, иначе потом с потомством могут возникнуть большие трудности.Тем не менее, Доноцова-старшая не собирается рубить с плеча, она поставила Леше некий ультиматум, а точнее установила сроки, в которые он должен жениться на ее дочери.Теперь, если Купин действительно любит и хочет быть с Майей, то ему необходимо за предстоящий месяц уладить все свои проблемы с посольством и документами, а также отнести заявление в ЗАГС. Ведь в противном случае Ирина Михайловна начнет приводить на проект новых женихов для своей дочки.