Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал возможную причину пропажи жены
СМИ сообщает, что актер отечественного телесериала «Интерны» Дмитрий Файнштейн назвал возможную причину пропажи супруги. Ранее артист написал в полицию заявление о исчезновении грудного ребенка и жены.
Как стало известно, 20 августа Дмитрий Файнштейн поссорился со своей супругой Викторией, после чего она взяла ребенка, вещи и ушла. Актер начал беспокоится через четыре дня, потому что жена не появилась ни у родственников, ни у друзей.
По словам кинозвезды, Виктория уехала в поселок Гальяново. Её мобильный телефон не работает, и в соцсети она не заходит. По мнению артиста, причиной случившегося могла послужить послеродовая депрессия.
Как стало известно, 20 августа Дмитрий Файнштейн поссорился со своей супругой Викторией, после чего она взяла ребенка, вещи и ушла. Актер начал беспокоится через четыре дня, потому что жена не появилась ни у родственников, ни у друзей.
По словам кинозвезды, Виктория уехала в поселок Гальяново. Её мобильный телефон не работает, и в соцсети она не заходит. По мнению артиста, причиной случившегося могла послужить послеродовая депрессия.