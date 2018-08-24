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Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал возможную причину пропажи жены

СМИ сообщает, что актер отечественного телесериала «Интерны» Дмитрий Файнштейн назвал возможную причину пропажи супруги. Ранее артист написал в полицию заявление о исчезновении грудного ребенка и жены.

Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал возможную причину пропажи жены


Как стало известно, 20 августа Дмитрий Файнштейн поссорился со своей супругой Викторией, после чего она взяла ребенка, вещи и ушла. Актер начал беспокоится через четыре дня, потому что жена не появилась ни у родственников, ни у друзей.

Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал возможную причину пропажи жены


По словам кинозвезды, Виктория уехала в поселок Гальяново. Её мобильный телефон не работает, и в соцсети она не заходит. По мнению артиста, причиной случившегося могла послужить послеродовая депрессия.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30
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