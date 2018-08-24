Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн назвал возможную причину пропажи жены

Как стало известно, 20 августа Дмитрий Файнштейн поссорился со своей супругой Викторией, после чего она взяла ребенка, вещи и ушла. Актер начал беспокоится через четыре дня, потому что жена не появилась ни у родственников, ни у друзей.По словам кинозвезды, Виктория уехала в поселок Гальяново. Её мобильный телефон не работает, и в соцсети она не заходит. По мнению артиста, причиной случившегося могла послужить послеродовая депрессия.