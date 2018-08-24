Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова прокомментировала расставание с Александром Гобозовым

«Жарикова и Гобозов никогда не помирятся! И тут дела даже не в самой измене Оли, а в Ольге Васильевне, которая явно не даст своему сыночку жениться и приписать в своем доме девушку, приехавшую из деревни, покорять Москву!», «Я сразу говорила, что за Периметром Гобозов и Жарикова расстанутся! Теперь нам остается только наблюдать за страстями, которые происходят вокруг скандала с Олиной изменой..», «Гобозов любит еще Устиненко! Это уже всем давно стало понятно! Поэтому он и расстался с Жариковой так быстро!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Несколько дней назад в социальных сетях появилась новость о том, что не так давно покинувшие прославленную телестройку «Дом-2» Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались.Нужно сказать, что сначала мало кто из телезрителей реалити поверил в слова Иосифа Оганесяна, который принес преданным поклонникам парочки настолько печальную новость, однако после откровения Саши все встало на свои места.По словам Гобозова, он разочаровался в своей теперь уже бывшей возлюбленной Ольге Жариковой, которая в Санкт-Петербурге, перебрав с алкогольными напитками, развлекалась в ночном клубе с неизвестным мужчиной.Многие телезрители «Дома-2» хорошо знают, насколько Александр категоричен в подобных вещах. В итоге мужчина заявил, что не желает больше встречаться с Олей, а о возможном примирении больше не может быть даже речи. Отметим, что бывший участник реалити-шоу уже несколько раз указывал своим фанатам на то, что переживает расставание с девушкой весьма спокойно и беззаботно.Также расставание Александра Гобозова и Ольги Жариковой уже прокомментировала еще законная супруга мужчины – Алиана Устиненко. По мнению брюнетки, в произошедшем есть и ее доля вины. Девушка даже рассказала своим поклонникам о ситуации, которая произошла на свадьбе Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова.Оказывается, что на бракосочетании Татьяны и Виктора Ольга устроила Александру громкий скандал. Жарикова во всеуслышание кричала о том, что больше не любит Гобозова и что хочет с ним наконец-таки расстаться, а также добавила, что не планировала в ближайшее время становиться его женой и тем более рожать от него ребенка.Нужно сказать, что многих телезрителей «Дома-2» не удивил момент того, что окончательную точку в отношениях поставила именно Ольга. Подчеркнем, что после известия о расставании Гобозова и Жариковой, девушка долгое время отказывалась давать хоть какие-то комментарии по этому поводу. И вот сегодня в Сети появилась видеозапись, на которой экс-звезда телепроекта рассказывает всю правду.Как стало известно, Ольга Жарикова до сих пор не может прийти в себя после случившегося. По словам бывшей участницы «Дома-2», она еще любит Александра Гобозова, поэтому не может понять, как мужчина мог поверить в то, что она ему изменила, находясь в Санкт-Петербурге.Кроме того, Ольга ясно дала понять преданным поклонникам, что вполне вероятным является тот момент, что Александр в конечном счете помириться с Алианой. Оказывается, что именно из-за Устиненко Жарикова и поспешила поставить точку в своих отношениях с Гобозовым.