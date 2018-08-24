АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Причины пробуждения по ночам, когда стоит обратится к медикам
EUR 79.25 USD 68.53
Курс валют на 24.08.2018

В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного водителя без прав

ДТП произошло примерно около четырех утра по улице Советской в Кизнере, Удмуртия. Двадцатилетний водитель и его пассажир получили травмы.

В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного водителя без прав


Водитель иномарки Renault Logan не справился с управлением и врезался в ехавший на встречу автобус ПАЗ, от силы удара «легковушку» выбросило в кювет. 49-летний водитель автобуса не пострадал. Пассажиром иномарки оказалась 16-летняя девушка, которая вместе с водителем получила множественные травмы.

Как сообщают сотрудники ГИБДД, водитель Renault Logan был в нетрезвом состоянии и не имел с собой прав на вождение авто. Сотрудники МВД призывают водителей не садится за руль в пьяном виде. Штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 000 рублей и конфискация прав на срок 1,5 года, а за повторное нарушение заводится уголовное дело, водителя могут лишить прав на три года и посадить в тюрьму на два года.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного
Названа причина смерти 60-летнего театрального
Центральный банк России упростил процедуру
В Красноярске автомобилистка в нетрезвом
Ирина Михайловна поставила Леше Купину
Пётр Порошенко рассказал, как США могут
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова
Audi представила электрический концепт PB18 e-tron
По мнению зрителей «Дома-2», Илья Яббаров
Гидрометцентр: В Красноярском крае будет жарко и
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня
В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь
Марина Африкантова ужаснула зрителей «Дома-2»
Башгидромет: В Башкирию придут дожди и прохлада
Самый популярный в России iPhone SE заметно
Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян
Сергей и Даша Пынзарь решают свои конфликты
В Новокузнецке на проезжей части трое
Александра Черно поставила «зазвездившуюся» Ольгу
На детской площадке Мурманска неизвестный мужчина
В Екатеринбурге последние летние выходные будут
В Хакасии на перекрестке произошло ДТП
В одном из детских садов Петербурга четырехлетний
В Санкт-Петербурге пьяные девушки сорвали с
Тарзан в Instagram показал странный снимок
В Ярославле на ЮЗОД в массовом ДТП пострадали три
В Бердске 38-летняя женщина пропала при
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева с розовыми
Вместо Motorola One Power выйдет версия Moto P30
Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова
Просмотреть все новости