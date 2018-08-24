В Удмуртии произошло ДТП при участии пьяного водителя без прав

Водитель иномарки Renault Logan не справился с управлением и врезался в ехавший на встречу автобус ПАЗ, от силы удара «легковушку» выбросило в кювет. 49-летний водитель автобуса не пострадал. Пассажиром иномарки оказалась 16-летняя девушка, которая вместе с водителем получила множественные травмы.Как сообщают сотрудники ГИБДД, водитель Renault Logan был в нетрезвом состоянии и не имел с собой прав на вождение авто. Сотрудники МВД призывают водителей не садится за руль в пьяном виде. Штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 000 рублей и конфискация прав на срок 1,5 года, а за повторное нарушение заводится уголовное дело, водителя могут лишить прав на три года и посадить в тюрьму на два года.