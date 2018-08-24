Флагман с тремя камерами: Обзор нового Huawei P20 Pro

Компания Huawei долгое время скрывала технические характеристики будущего флагмана, стараясь удивить ими потребителей. Эксперты намекали, что речь идет об инновациях в съемке, но никто не мог представить, что речь идет о девайсе с тремя объективами. По словам специалистов, в течение нескольких лет доля таких устройств на мировом рынке смартфонов может достигнуть 10 процентов. Камера прибора работает на базе модуля RGB, который фиксирует цвета картинки. Его разрешение составляет 40 мегапикселей, но на выходе установлен преобразователь, совмещающий четыре пикселя в один. Из-за этого снимок получается максимально детализированным. Фактическое разрешение фотографии в десять мегапикселей будет отлично смотреться как на смартфоне, так и на экране компьютера или большого телевизора. Второй модуль построен на привычном для китайских устройств черно-белом сенсоре. Он отличает за тени на снимке, делая его объемным. Третья камера рассчитана на фокусировку и срабатывает самой первой. Разница между кадрами составляет всего несколько миллисекунд, ввиду чего ее сложно заметить на готовом снимке. Благодаря широкой диафрагме увеличивается и светосила объективов, но программное обеспечение устройства полностью компенсирует возможные пересветы. По словам специалистов, при правильном освещении даже профессионал не сможет отличит фото с Huawei P20 Pro от снимков, сделанных на зеркальную камеру.Еще одной особенностью всего записывающего модуля на смартфоне является лазерная фокусировка. Объект, попадающий в объектив, сразу выделяется в качестве главного, ввиду чего все происходящее вокруг размывается. В ручном режиме пользователь может настроить чувствительность сенсора. Оптическая стабилизация дает возможность снимать объекты, движущиеся на большой скорости. Сам модуль был разработан компанией Leica, также поставляющей стабилизаторы для профессиональных аппаратов. Единственным недостатком является то, что устройство не работает в режиме видео, ввиду чего исходные кадры могут немного дергаться. Светодиодная вспышка, расположенная между одной и двумя камерами, позволяет сделать снимки более качественным. Благодаря технологии рассеивания свечения пользователь получает максимально плавный засвет без лишних бликов и белых пятен.Фронтальная камера на Huawei P20 Pro получила разрешение в 24 мегапикселя. За производство оптики отвечала все та же фирма Leica, которая смогла реализовать самые неожиданные идеи китайской компании. В частности, речь идет о встроенной в корпус дополнительной подсветке, обеспечивающей лучшее качество изображения. Специалисты DxO Labs отметили, что устройство отлично подойдет даже для съемки в ночное время, так как все предметы будут равномерно освещены. Эксперты оценили разницу между снимками, сделанными на переднюю и заднюю камеры, назвав главным их отличием детализацию объектов. В первом случае она значительно выше благодаря наличию дополнительного монохромного записывающего устройства. Аналогичный алгоритм с некоторыми отличиями используется при оценке качества видеосъемки. Она немного отстает по результатам проверки из-за низкой частоты кадров. В целом, устройство получило 114 баллов за фотосъемку и 98 баллов за видеосъемку. Примечательно, что даже флагман iPhone X получил всего 89 баллов по последнему критерию. Специалисты отмечают, что смартфон от Apple выигрывает от частоты кадров в секунду, но отстает по качеству картинки и записи звука.В итоге можно сказать, что Huawei P20 Pro получил максимально инновационную на сегодняшний день камеру, которая может посоревноваться даже с некоторыми зеркальными фотоаппаратами. В режиме видео получаются отличные кадры с разрешением в 4К и чистым звуком без помех. Фотографии также отличаются детализацией и балансом белого, который можно настроить в интерактивном меню приложения камеры. Для удобства пользователей также предусмотрена и селфи-камера с высоким разрешением, которая удовлетворит всех любителей делать снимки самих себя.