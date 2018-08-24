В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь Войтулевич

В Болгарии в ночь на 23 августа скончался актер и режиссер Игорь Войтулевич. Ему было 60 лет.



Пресс-центр Московского театра им. Маяковского сообщил, что Игорь Войтулевич скончался в результате продолжительной болезни. на данный момент неизвестно, когда и где он будет похоронен. данная информация будет сообщена позже.



