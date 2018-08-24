Центральный банк России упростил процедуру получения ОСАГО для россиян
Центральный банк России упростил для россиян процедуру получения электронного полиса ОСАГО. Данные нововведения помогут эффективно бороться с мошенниками, пресекать всяческие злоупотребления со стороны потенциальных участников страхового рынка.
Ключ электронной подписи теперь должен состоять из латинских букв, а также цифр. В свою очередь это поможет исключить ошибки, когда автовладелец на сайте страховой компании не может провести регистрацию в личном кабинете, вследствие наличия в ключе русских и латинских букв, схожих по написанию. Документ определяет случаи, когда полис можно оформлять через сайт так называемого российского союза автостраховщиков. В данном случае страховая фирма обязана фиксировать переход клиентов в систему гарантирования в рамках своей информационной системы.
Данные изменения также коснулись отсканированных копий документов, загружаемых через сайт. СМИ сообщают, что поправки начнут работать через десять дней после публикации их на сайте регулятора.
Ключ электронной подписи теперь должен состоять из латинских букв, а также цифр. В свою очередь это поможет исключить ошибки, когда автовладелец на сайте страховой компании не может провести регистрацию в личном кабинете, вследствие наличия в ключе русских и латинских букв, схожих по написанию. Документ определяет случаи, когда полис можно оформлять через сайт так называемого российского союза автостраховщиков. В данном случае страховая фирма обязана фиксировать переход клиентов в систему гарантирования в рамках своей информационной системы.
Данные изменения также коснулись отсканированных копий документов, загружаемых через сайт. СМИ сообщают, что поправки начнут работать через десять дней после публикации их на сайте регулятора.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30