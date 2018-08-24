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Центральный банк России упростил процедуру получения ОСАГО для россиян

Центральный банк России упростил для россиян процедуру получения электронного полиса ОСАГО. Данные нововведения помогут эффективно бороться с мошенниками, пресекать всяческие злоупотребления со стороны потенциальных участников страхового рынка.

Центральный банк России упростил процедуру получения ОСАГО для россиян


Ключ электронной подписи теперь должен состоять из латинских букв, а также цифр. В свою очередь это поможет исключить ошибки, когда автовладелец на сайте страховой компании не может провести регистрацию в личном кабинете, вследствие наличия в ключе русских и латинских букв, схожих по написанию. Документ определяет случаи, когда полис можно оформлять через сайт так называемого российского союза автостраховщиков. В данном случае страховая фирма обязана фиксировать переход клиентов в систему гарантирования в рамках своей информационной системы.

Данные изменения также коснулись отсканированных копий документов, загружаемых через сайт. СМИ сообщают, что поправки начнут работать через десять дней после публикации их на сайте регулятора.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30
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