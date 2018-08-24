Центральный банк России упростил процедуру получения ОСАГО для россиян

Ключ электронной подписи теперь должен состоять из латинских букв, а также цифр. В свою очередь это поможет исключить ошибки, когда автовладелец на сайте страховой компании не может провести регистрацию в личном кабинете, вследствие наличия в ключе русских и латинских букв, схожих по написанию. Документ определяет случаи, когда полис можно оформлять через сайт так называемого российского союза автостраховщиков. В данном случае страховая фирма обязана фиксировать переход клиентов в систему гарантирования в рамках своей информационной системы.Данные изменения также коснулись отсканированных копий документов, загружаемых через сайт. СМИ сообщают, что поправки начнут работать через десять дней после публикации их на сайте регулятора.