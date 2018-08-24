По мнению зрителей «Дома-2», Илья Яббаров окончательно потерял свой моральный облик

По мнению публики, молодой человек готов буквально на все, чтобы задержаться в периметре как можно дольше. Так, к примеру, он закрутил роман с Аленой Савкиной и даже сделал ей ребенка, а после бросил ее беременной на Поляне, отправившись на Остров любви, где уже начал строить новые отношения с Маргаритой Ларченко.Поклонники телестройки уверены, что в погоне за высокими гонорарами, хайпом и высокими рейтингами Илья окончательно потерял свой моральный облик. Он прикрывается ролью на реалити-шоу, однако по факту давно уже переступил черту здравомыслящего человека, променяв собственную совесть и честь на бесплатную еду и крышу над головой.Зрители советуют Яббарову остепениться, покинуть «Дом-2» и заняться саморазвитием, наладить общение с дочерью, отыскать остальных своих детей и наконец взять за них ответственность, а не продолжать деградировать как личность.