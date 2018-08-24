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По мнению зрителей «Дома-2», Илья Яббаров окончательно потерял свой моральный облик

Многие зрители реалити-шоу «Дом-2» считают, что Илья Яббаров является одним из самых отвратительных участников за всю историю телепроекта. Причем если в первые свои приходы он вел себя более-менее адекватно, то сейчас он словно сорвался с цепи.

По мнению публики, молодой человек готов буквально на все, чтобы задержаться в периметре как можно дольше. Так, к примеру, он закрутил роман с Аленой Савкиной и даже сделал ей ребенка, а после бросил ее беременной на Поляне, отправившись на Остров любви, где уже начал строить новые отношения с Маргаритой Ларченко.

По мнению зрителей «Дома-2», Илья Яббаров окончательно потерял свой моральный облик

Поклонники телестройки уверены, что в погоне за высокими гонорарами, хайпом и высокими рейтингами Илья окончательно потерял свой моральный облик. Он прикрывается ролью на реалити-шоу, однако по факту давно уже переступил черту здравомыслящего человека, променяв собственную совесть и честь на бесплатную еду и крышу над головой.

Зрители советуют Яббарову остепениться, покинуть «Дом-2» и заняться саморазвитием, наладить общение с дочерью, отыскать остальных своих детей и наконец взять за них ответственность, а не продолжать деградировать как личность.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:37
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