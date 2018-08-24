Пётр Порошенко рассказал, как США могут «остановить» Россию

Украинский лидер заявил, что остановить Российскую Федерацию сможет объединённая позиция современного цивилизованного мира под патронажем США. Президент Украины отметил, что государство благодарно Америке за санкции. В свою очередь они могут мотивировать Россию вернуться в цивилизованное общество, полностью убрать войска из Донбасса, а также Крыма, не использовать химическое оружие против прочих стран, осуществлять внешнюю цивилизованную политику, уважать существующее международное право.Он подчеркнул, что данные санкции являются эффективными. Они заставляют Кремль платить большую цену за грубые нарушения международного права.