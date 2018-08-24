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Марина Африкантова ужаснула зрителей «Дома-2» своим стареющим лицом

Многие зрители «Дома-2» уверены, что большинство участниц телепроекта скрывают свой настоящий возраст. И Оксана Ряска самый яркий тому пример. Она заявляет, что ей всего 29 лет, однако, по мнению публики, девушке давно уже перевалило за 40.

Марина Африкантова, которой тоже мало кто верит, старается не поддаваться на провокации и постоянно твердит, что ей всего лишь 28, хотя на самом деле выглядит она намного старше и никакой грим это уже не скрывает.

Марина Африкантова ужаснула зрителей «Дома-2» своим стареющим лицом

Так, несколько дней назад в Сети появился скриншот эфира, на котором с уверенностью можно сказать, что возлюбленной Романа Капаклы давно уже исполнилось 30: ее лицо полностью усеяно морщинами, кожа дряблая и обвисшая.

По словам поклонников телестройки, со стороны кажется, что у такой женщины как Марина должно быть минимум двое детей, но та уже четвертый год сидит на проекте и очень хочет выйти замуж за Романа Капаклы, которому, в силу своего возраста, некуда спешить с браком и потомством.

Марина Африкантова ужаснула зрителей «Дома-2» своим стареющим лицом

Зрители призывают Африкантову остепениться, уйти с «Дома-2», перестать строить из себя юную девочку и заняться поиском мужчины, ведь «молодильных яблочек» человечество еще не придумало и через пару лет обман с возрастом откроется, ведь скрывать глубокие морщины ей не удается уже сейчас.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:11
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