Марина Африкантова ужаснула зрителей «Дома-2» своим стареющим лицом

Марина Африкантова, которой тоже мало кто верит, старается не поддаваться на провокации и постоянно твердит, что ей всего лишь 28, хотя на самом деле выглядит она намного старше и никакой грим это уже не скрывает.Так, несколько дней назад в Сети появился скриншот эфира, на котором с уверенностью можно сказать, что возлюбленной Романа Капаклы давно уже исполнилось 30: ее лицо полностью усеяно морщинами, кожа дряблая и обвисшая.По словам поклонников телестройки, со стороны кажется, что у такой женщины как Марина должно быть минимум двое детей, но та уже четвертый год сидит на проекте и очень хочет выйти замуж за Романа Капаклы, которому, в силу своего возраста, некуда спешить с браком и потомством.Зрители призывают Африкантову остепениться, уйти с «Дома-2», перестать строить из себя юную девочку и заняться поиском мужчины, ведь «молодильных яблочек» человечество еще не придумало и через пару лет обман с возрастом откроется, ведь скрывать глубокие морщины ей не удается уже сейчас.