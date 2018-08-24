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Эксперты анонсировали самые популярные «малолитражки» на рынке России

Авто класса А не пользуются в России спросом. Экспертами были названы самые популярные на отечественном рынке «малолитражки».

Эксперты анонсировали самые популярные «малолитражки» на рынке России


Россияне за 7 месяцев текущего года потратили на приобретение компактных версий 2,5 млрд руб. При этом в июле показатели продаж достигли 279,6 млн руб. Лидером июля в рейтинге признали южно-корейский хэтчбек версии Kia Picanto. Его продали в количестве 313 единиц (214 млн руб). Далее следует субкопактное авто версии Smart Forfour. Модель продали в количестве 32 экземпляров (42,6 млн руб). За данной версией следует микролитражный Smart Fortwo. Авто реализовали в количестве 14 единиц (18,3 млн руб). Уровень продаж Kia Picanto за 7 месяцев этого года составил 227 экземпляров (1,5 млрд рублей). Версию Ravon 2 реализовали в количестве 1 205 авто (574,5 млн руб).

За январь-июль транспортные средства Smart Fortwo приобрели 211 автолюбителей. Владельцами Smart Forfour стали 103 человека.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31
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