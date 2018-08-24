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Эксперты назвали самые популярные среди россиян автомобили марки Ford

Эксперты назвали самые популярные автомобили марки Ford среди россиян. За прошлый месяц на российском рынке было продано 2 723 машины американского бренда, что на 21,5 процента меньше, чем годом ранее.

Самой продаваемой моделью стал Ford Focus, разошедшийся в количестве 1 009 экземпляров, если сравнивать с прошлогодними показателями, то это на 24 процента меньше. На втором месте расположился кроссовер Ford Kuga, его продажи составили 983 машины, что меньше на 18,6 процента.

Эксперты назвали самые популярные среди россиян автомобили марки Ford


Третью строчку рейтинга занимает мини-кроссовер Ford Ecosport, реализованный в количестве 288 единиц, (+2,5 процента). На четвёртой строчке расположился внедорожник Ford Explorer с продажами 216 машин (+25 процентов). На пятом месте Ford Mondeo с реализациями в количестве 111 автомобилей.

В общей сложности в России за 7 месяцев текущего года было продано 21 919 новых транспортных средств марки Ford, это на 5 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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