Эксперты назвали самые популярные среди россиян автомобили марки Ford

Самой продаваемой моделью стал Ford Focus, разошедшийся в количестве 1 009 экземпляров, если сравнивать с прошлогодними показателями, то это на 24 процента меньше. На втором месте расположился кроссовер Ford Kuga, его продажи составили 983 машины, что меньше на 18,6 процента.Третью строчку рейтинга занимает мини-кроссовер Ford Ecosport, реализованный в количестве 288 единиц, (+2,5 процента). На четвёртой строчке расположился внедорожник Ford Explorer с продажами 216 машин (+25 процентов). На пятом месте Ford Mondeo с реализациями в количестве 111 автомобилей.В общей сложности в России за 7 месяцев текущего года было продано 21 919 новых транспортных средств марки Ford, это на 5 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.