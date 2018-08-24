В Красноярске автомобилистка в нетрезвом состоянии на автобусной остановке чуть не сбила людей

ДТП произошло накануне по улице Калинина. Пьяная женщина, не справившись с управлением, снесла ограждение и задела стоящий рядом автомобиль. К тому же свидетели сообщили, что женщина чуть не врезалась в автобусную остановку, где в это время стояли люди.Всё происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в группу "ЧП Красноярск". На записи видно, как пьяная женщина просит, чтобы её отвезли домой, однако хозяин пострадавшего автомобиля вызвал представителей ГИБДД. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить подробные детали ДТП.