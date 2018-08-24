В Красноярске автомобилистка в нетрезвом состоянии на автобусной остановке чуть не сбила людей
В Красноярске автомобилистка в нетрезвом состоянии, находясь за рулём автомобиля марки Toyota, чуть не сбила людей на автобусной остановке. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях, выложив видео.
ДТП произошло накануне по улице Калинина. Пьяная женщина, не справившись с управлением, снесла ограждение и задела стоящий рядом автомобиль. К тому же свидетели сообщили, что женщина чуть не врезалась в автобусную остановку, где в это время стояли люди.
Всё происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в группу "ЧП Красноярск". На записи видно, как пьяная женщина просит, чтобы её отвезли домой, однако хозяин пострадавшего автомобиля вызвал представителей ГИБДД. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить подробные детали ДТП.
ДТП произошло накануне по улице Калинина. Пьяная женщина, не справившись с управлением, снесла ограждение и задела стоящий рядом автомобиль. К тому же свидетели сообщили, что женщина чуть не врезалась в автобусную остановку, где в это время стояли люди.
Всё происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в группу "ЧП Красноярск". На записи видно, как пьяная женщина просит, чтобы её отвезли домой, однако хозяин пострадавшего автомобиля вызвал представителей ГИБДД. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить подробные детали ДТП.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 15:15