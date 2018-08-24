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Александра Черно поставила «зазвездившуюся» Ольгу Рапунцель на место прямо на Лобном месте

За последние несколько недель супруги Дмитренко значительно потеряли свои позиции в коллективе. Несмотря на то, что Оля и Дима до сих пор являются самыми обсуждаемыми участниками телепроекта «Дом-2», организаторы то и дело намекают на желание отправить их за ворота.

Номинация на уход, а также постоянное давление со стороны ведущих и коллектива, очень утомляет супругов, нервы которых уже на пределе.
Оля и Дима всеми силами пытаются показать свои идеальные отношения и примерную семью, однако по мнению участников, на самом деле их пару очень сложно назвать объектом для подражания.

Александра Черно поставила «зазвездившуюся» Ольгу Рапунцель на место прямо на Лобном месте

Так, вчера на Лобном месте Александра Черно прямо в глаза высказала Рапунцель все, что она думает на ее счет. В частности, возлюбленная Иосифа Оганесяна считает, что молодая мамочка «зазвездилась», но та с этим не согласна.

Саша заявила, что рождение ребенка никак не возвысило Олю в глазах коллектива, как ей бы того хотелось, а потому необходимо снять корону, спуститься с небес и не идти против коллектива, ведь он может отправить их за ворота, даже несмотря на наличие маленькой дочери.

Однако, судя по поведению супруги Дмитренко, она вряд ли сделала какие-то выводы и не видит в своем поведении ничего высокомерного, а потому не считает себя в чем-то виноватой перед ребятами, которые отчитывают ее как маленькую девочку, хотя она уже мать и примерная жена.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:10
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