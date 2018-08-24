Александра Черно поставила «зазвездившуюся» Ольгу Рапунцель на место прямо на Лобном месте

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 21 Авг 2018 в 12:16 PDT

Номинация на уход, а также постоянное давление со стороны ведущих и коллектива, очень утомляет супругов, нервы которых уже на пределе.Оля и Дима всеми силами пытаются показать свои идеальные отношения и примерную семью, однако по мнению участников, на самом деле их пару очень сложно назвать объектом для подражания.Так, вчера на Лобном месте Александра Черно прямо в глаза высказала Рапунцель все, что она думает на ее счет. В частности, возлюбленная Иосифа Оганесяна считает, что молодая мамочка «зазвездилась», но та с этим не согласна.Саша заявила, что рождение ребенка никак не возвысило Олю в глазах коллектива, как ей бы того хотелось, а потому необходимо снять корону, спуститься с небес и не идти против коллектива, ведь он может отправить их за ворота, даже несмотря на наличие маленькой дочери.Однако, судя по поведению супруги Дмитренко, она вряд ли сделала какие-то выводы и не видит в своем поведении ничего высокомерного, а потому не считает себя в чем-то виноватой перед ребятами, которые отчитывают ее как маленькую девочку, хотя она уже мать и примерная жена.