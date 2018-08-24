В Хакасии на перекрестке произошло ДТП
В Хакасии на перекрестке в городе Абакан произошло ДТП. На ролике, обнародованном в Сети, видно, как транспортное средство выезжает на дорогу для осуществления поворота, но в него врезается идущий в перекрестном направлении автомобиль.
Инцидент произошел вчера в вечернее время на улице Маршала Жукова. На ролике с места происшествия можно заметить, что причиной аварии мог стать автомобиль, выехавший на перекресток, перекрыв видимость другим транспортным средствам. В один момент на дороге появляется еще одна машина, пытающаяся совершить поворот. Спустя несколько секунд в нее врезается движущееся по главной дороге транспортное средство.
Сведения о пострадавших в ходе аварии пока отсутствуют. В правоохранительных органах Хакасии также не прокомментировали ДТП.
Инцидент произошел вчера в вечернее время на улице Маршала Жукова. На ролике с места происшествия можно заметить, что причиной аварии мог стать автомобиль, выехавший на перекресток, перекрыв видимость другим транспортным средствам. В один момент на дороге появляется еще одна машина, пытающаяся совершить поворот. Спустя несколько секунд в нее врезается движущееся по главной дороге транспортное средство.
Сведения о пострадавших в ходе аварии пока отсутствуют. В правоохранительных органах Хакасии также не прокомментировали ДТП.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:50