В Хакасии на перекрестке произошло ДТП

Инцидент произошел вчера в вечернее время на улице Маршала Жукова. На ролике с места происшествия можно заметить, что причиной аварии мог стать автомобиль, выехавший на перекресток, перекрыв видимость другим транспортным средствам. В один момент на дороге появляется еще одна машина, пытающаяся совершить поворот. Спустя несколько секунд в нее врезается движущееся по главной дороге транспортное средство.Сведения о пострадавших в ходе аварии пока отсутствуют. В правоохранительных органах Хакасии также не прокомментировали ДТП.