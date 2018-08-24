В Сети говорят о романе Дмитрия Нагиева и Ларисы Гузеевой

Телеведущая Ларисы Гузеевой опубликовала в Instagram провокационный снимок, где она запечатлена со своим коллегой. После этого среди поклонников «поползи» слухи интрижки между звездами Первого канала. При этом многие фанаты Гузеевой назвали снимок, размещённый в её микроблоге, очень страстным. Телеведущая со своим коллегой Дмитрием Нагиевым на этой фотографии позирует в обнимку. При этом лица знаменитостей находятся на «опасном расстоянии». В данном случае создается впечатление, что эта парочка сейчас поцелуется. Подписчики звезды, комментируя данный кадр, отметили отличную игру и интригу, некоторую провокацию, страстный взгляд «народной свахи». Стоит отметить, что пару лет назад Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева признались, что между ними в молодости был короткий, однако яркий роман.Поклонники обратили внимание, что знаменитость опять изменила образ. Актриса сделала новую стрижку. Согласно мнению пользователей Сети, это помогло «главной свахе» сбросить несколько лет.