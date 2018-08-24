В Сети говорят о романе Дмитрия Нагиева и Ларисы Гузеевой
В Сети появились слухи о романе Ларисы Гузеевой с Дмитрием Нагиевым. Данную тему подогрела сама «главная сваха России».
Телеведущая Ларисы Гузеевой опубликовала в Instagram провокационный снимок, где она запечатлена со своим коллегой. После этого среди поклонников «поползи» слухи интрижки между звездами Первого канала. При этом многие фанаты Гузеевой назвали снимок, размещённый в её микроблоге, очень страстным. Телеведущая со своим коллегой Дмитрием Нагиевым на этой фотографии позирует в обнимку. При этом лица знаменитостей находятся на «опасном расстоянии». В данном случае создается впечатление, что эта парочка сейчас поцелуется. Подписчики звезды, комментируя данный кадр, отметили отличную игру и интригу, некоторую провокацию, страстный взгляд «народной свахи». Стоит отметить, что пару лет назад Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева признались, что между ними в молодости был короткий, однако яркий роман.
Поклонники обратили внимание, что знаменитость опять изменила образ. Актриса сделала новую стрижку. Согласно мнению пользователей Сети, это помогло «главной свахе» сбросить несколько лет.
Телеведущая Ларисы Гузеевой опубликовала в Instagram провокационный снимок, где она запечатлена со своим коллегой. После этого среди поклонников «поползи» слухи интрижки между звездами Первого канала. При этом многие фанаты Гузеевой назвали снимок, размещённый в её микроблоге, очень страстным. Телеведущая со своим коллегой Дмитрием Нагиевым на этой фотографии позирует в обнимку. При этом лица знаменитостей находятся на «опасном расстоянии». В данном случае создается впечатление, что эта парочка сейчас поцелуется. Подписчики звезды, комментируя данный кадр, отметили отличную игру и интригу, некоторую провокацию, страстный взгляд «народной свахи». Стоит отметить, что пару лет назад Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева признались, что между ними в молодости был короткий, однако яркий роман.
Поклонники обратили внимание, что знаменитость опять изменила образ. Актриса сделала новую стрижку. Согласно мнению пользователей Сети, это помогло «главной свахе» сбросить несколько лет.