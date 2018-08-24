В Новокузнецке на проезжей части трое кузбассовцев устроили Mortal Kombat
На одной из проезжих частей Новокузнецка произошла драка с участием троих жителей города. Рукоприкладство попало на видеорегистратор проезжающего автомобиля.
Инцидент случился на улице Белана около восьми вечера, 23 августа, среди потока автомобилей. Сначала в драке принимали участие только двое, затем к ним присоединился третий товарищ, чтобы разнять дерущихся, но безуспешно. Через некоторое время третий товарищ и сам стал участником драки.
На видео можно увидеть подробности инцидента. Двое из них были раздеты по пояс, и один мужчина был без обуви, как раз он и пытался разнять схватку. Автор видеоролика и очевидец случившегося, оказался с чувством юмора и наложил на видео звуковую дорожку из известной игры Mortal Kombat. Ролик разместили на портале «Новокузнецк Онлайн».
Инцидент случился на улице Белана около восьми вечера, 23 августа, среди потока автомобилей. Сначала в драке принимали участие только двое, затем к ним присоединился третий товарищ, чтобы разнять дерущихся, но безуспешно. Через некоторое время третий товарищ и сам стал участником драки.
На видео можно увидеть подробности инцидента. Двое из них были раздеты по пояс, и один мужчина был без обуви, как раз он и пытался разнять схватку. Автор видеоролика и очевидец случившегося, оказался с чувством юмора и наложил на видео звуковую дорожку из известной игры Mortal Kombat. Ролик разместили на портале «Новокузнецк Онлайн».
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:22