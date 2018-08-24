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Audi представила электрический концепт PB18 e-tron

На конкурсе элегантности в Пеббл-Бич немецкие производители представили электрический прототип Audi PB18 e-tron. Транспортное средство призвано продемонстрировать, как будут выглядеть суперкары марки в будущем.

Автомобиль разработчики наделили тремя электрическими моторами общей производительностью 680 лошадиных сил, при этом их мощность на определённое время можно увеличить до 775 "лошадей". По словам производителей, до первой "сотни" электрокар набирает разгон за две секунды.

Audi представила электрический концепт PB18 e-tron


Электрокар Audi PB18 e-tron наделён теми же технологиями, что и ле-мановский прототип. В частности, машина оснащена твердотельной аккумуляторной батареей, благодаря которой на одном заряде можно проехать путь продолжительностью 500 километров. При этом, воспользовавшись системой быстрой зарядки, восполнить заряд батареи можно всего за 15 минут.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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