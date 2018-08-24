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Гидрометцентр: В Красноярском крае будет жарко и солнечно

Гидрометцентр представил прогноз погоды в Красноярском крае на выходные дни. В самом Красноярске обещают небольшую облачность.

Гидрометцентр: В Красноярском крае будет жарко и солнечно


Воздух в субботу должен прогреться до +26 градусов. В воскресенье обещают температуру до +28. Столбик термометра ночью опустится до +14. Возможен также небольшой дождь. Теплые дни ожидают и Железногорск. В субботнюю ночь температура удержится в районе +14 градусов. Днём она поднимется до +25. В воскресенье градусник покажет ночью +14, а днём +27. Осадков здесь не обещают. В субботу небо могут немного затянуть облака.

Днем в выходные на территории Ачинска возможен небольшой дождь. Воздух 25 августа должен прогреться до +25. В воскресенье температура может подняться до +26. В Канске на выходные ожидается ясная погода. Температура воздуха в субботу составит +27, а в воскресенье потеплеет до +29. Столбик термометра ночью может опуститься до 10 градусов.

Жителей Енисейска порадует приятная погода. Здесь в субботу может пройти небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 22 градусов. Воскресенье должно быть малооблачным. Температура поднимется до +25. Ночью ожидается небольшой дождь. При этом похолодает до плюс 10 градусов. В Норильске температура воздуха должна составить +18 градусов. Небольшой дождь ожидается в воскресенье. Ночью на выходные передают не меньше 11 градусов тепла.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30
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