В Екатеринбурге последние летние выходные будут дождливыми

Согласно прогнозу погоды, 24 августа температура воздуха в регионе установится на уровне от +9 до +16 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до десяти метров в секунду с порывами до двадцати метров.В Свердловской области 25 августа воздух прогреется до +16, +21 градуса, а в Екатеринбурге ожидается +15 градусов. По всему региону пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер будет дуть с северо-востока, развивая скорость от четырёх до девяти метров в секунду.26 августа днём температура воздуха останется прежней, при этом погода ожидается с переменной облачностью и умеренными дождями. Ветер будет дуть со стороны северо-востока со скоростью до девяти метров в секунду.