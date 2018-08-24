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В Екатеринбурге последние летние выходные будут дождливыми

По прогнозам синоптиков, в последние выходные лета в Екатеринбурге будут стоять дождливые дни. По всему Северному Уралу установится прохладная погода, так как солнце не успеет прогреть воздух.

Согласно прогнозу погоды, 24 августа температура воздуха в регионе установится на уровне от +9 до +16 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до десяти метров в секунду с порывами до двадцати метров.

В Екатеринбурге последние летние выходные будут дождливыми


В Свердловской области 25 августа воздух прогреется до +16, +21 градуса, а в Екатеринбурге ожидается +15 градусов. По всему региону пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер будет дуть с северо-востока, развивая скорость от четырёх до девяти метров в секунду.

26 августа днём температура воздуха останется прежней, при этом погода ожидается с переменной облачностью и умеренными дождями. Ветер будет дуть со стороны северо-востока со скоростью до девяти метров в секунду.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 12:53
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