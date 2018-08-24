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Башгидромет: В Башкирию придут дожди и прохлада

Башгидромет сообщил прогноз погоды на территории Башкирии на ближайшие 3 дня. Об этом передают местные СМИ.

Башгидромет: В Башкирию придут дожди и прохлада


По прогнозу синоптиков, в республике 24 августа ожидается облачная погода. Возможны прояснения. Местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла. Ветер будет северо-западный – 5-10 м/с. 25 августа местами должны пройти небольшие дожди. Ожидается умеренный, северный ветер. Днем возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла. Между тем в отдельных районах Башгидромета ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы (0/-2 градуса). Воздух днём должен прогреться от 15 до 20 градусов тепла.

26 августа в Башкирии местами ожидаются небольшие дожди. При этом ветер будет северный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла. При этом в отдельных районах температура в воздухе, а также на поверхности почвы может опуститься от 0 до -2 градусов. Днём заметно потеплеет от 19 до 24 градусов.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:03
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