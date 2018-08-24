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На детской площадке Мурманска неизвестный мужчина избил двоих детей

В соцсети «Вконтакте» один из пользователей поделился информацией о том, что на детской площадке в Мурманске под домом неизвестный мужчина избивает двоих мальчиков. Полиция арестовала агрессора и доставила в отдел для выяснения обстоятельств.

На детской площадке Мурманска неизвестный мужчина избил двоих детей


Очевидец утверждают, что мужчина набросился на восьмилетнего и шестилетнего мальчиков и стал избивать. Инцидент произошел, во дворе одного из жилых домов по проспекту Кольский, дом 143. Личность нападавшего пока не установлена, а также причины такого поступка пока неизвестны. На данный момент он задержан и находится в отделении полиции. Мать мальчиков от комментариев по поводу случившегося отказалась.

Однако первые очевидцы уже готовы поделиться подробностями с журналистами. По одной из версий, данный мужчина мстил восьмилетнему подростку за то, что его шестилетний брат выбил зуб маленькой девочке, за это он ударил восьмилетнего ребенка ногой по лицу. Правоохранительные органы выясняют подробности эксцесса.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:02
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